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Пользователи сети разглядели себя в рьяно извиняющемся судье
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Пользователи сети разглядели себя в рьяно извиняющемся судье 

Lenta.ru 49 минут назад
Футбольный судья Бобби Мэдли (Bobby Madley) стал героем мема после того, как экспрессивно просил прощения за допущенную ошибку. Гифку с фрагментом извинений опубликовал пользователь Twitter под ником @amadoit__.
Инцидент произошел 24 апреля на матче Английской премьер-лиги, где сразились команды «Эвертон» и «Ньюкасл». Судя по всему, Мэдли пропустил игру рукой в штрафной зоне и не назначил пенальти, поэтому ему пришлось извиняться перед разгневанными игроками.
Сначала судья поднял руки и попросил прощения, потому что не увидел нарушение. Он извинился несколько раз, однако футболисты его не слушали. Тогда рефери рассердился и начал кричать на них: «Я же сказал, что прошу прощения!»
Неожиданная реакция Мэдли рассмешила пользователей сети: гифку ретвитнули более шести тысяч раз, а еще 18 тысяч человек поставили лайки. В результате комментаторы стали создавать мемы с участием извиняющегося судьи.
«Это я пытаюсь объяснить ребятам, что никогда не смотрел «Во все тяжкие»».
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В начале апреля пользователи сети посмеялись над мужчиной, которого разыграла дочь на День дураков. Школьница решила подшутить над папой, попросив парня сделать ей ненастоящее предложение выйти замуж на глазах у родителей.
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