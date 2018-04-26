Пользователи сети разглядели себя в рьяно извиняющемся судье

Футбольный судья Бобби Мэдли (Bobby Madley) стал героем мема после того, как экспрессивно просил прощения за допущенную ошибку. Гифку с фрагментом извинений опубликовал пользователь Twitter под ником @amadoit__.

Инцидент произошел 24 апреля на матче Английской премьер-лиги, где сразились команды «Эвертон» и «Ньюкасл». Судя по всему, Мэдли пропустил игру рукой в штрафной зоне и не назначил пенальти, поэтому ему пришлось извиняться перед разгневанными игроками.

Сначала судья поднял руки и попросил прощения, потому что не увидел нарушение. Он извинился несколько раз, однако футболисты его не слушали. Тогда рефери рассердился и начал кричать на них: «Я же сказал, что прошу прощения!»

Неожиданная реакция Мэдли рассмешила пользователей сети: гифку ретвитнули более шести тысяч раз, а еще 18 тысяч человек поставили лайки. В результате комментаторы стали создавать мемы с участием извиняющегося судьи.

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