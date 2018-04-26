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«Арсенал» вступил в борьбу за Наингголана
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«Арсенал» вступил в борьбу за Наингголана 

Советский спорт 49 минут назад
По данным издания, инициатором трансфера 29-летнего бельгийца является Луис Энрике, у которого наиболее явные шансы сменить Арсена Венгера на посту главного тренера «пушкарей».
Отмечается, что «Арсенал» готов предложить «Роме» за Наингголана порядка 45 миллионов фунтов.
В борьбе за футболиста «Арсеналу» придется выдержать конкуренцию двумя другими грандами английской премьер-лиги — «Манчестер Сити» и «Челси».
В этом сезоне Наингголан в 28 матчах чемпионата Италии забил четыре мяча и отдал семь голевых передач.
В десяти встречах Лиги чемпионов он стал автором двух результативных передач.
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