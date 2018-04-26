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Расширенное заседание правительства Хабаровского края (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
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Расширенное заседание правительства Хабаровского края (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
Хабаровский край сегодня
47 минут назад
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Хабаровский край сегодня
Сегодня, 26 апреля в 14:00 состоится расширенное заседание правительства Хабаровского края. ИА «Хабаровский край сегодня» представляет прямую трансляцию события.
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