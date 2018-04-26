«Не справилась с волнением»: челябинка завоевала бронзу на юниорском первенстве Европы по боксу в Италии

Воспитанница челябинской спортшколы «Юный динамовец» Ланна Малюганова завоевала бронзовую медаль на юниорском первенстве Европы по боксу. Соревнования прошли в итальянском городе Розето-дельи-Абруцци. Об этом сообщил пресс-секретарь федерации бокса Челябинской области Валерий Китченко.

В соревнованиях, на которые съехались 334 спортсмена из 40 стран, челябинская спортсменка провела на ринге три боя в категории до 64 килограммов. Ланна нанесла поражение сербке Александре Рапаик и Мирославе Йединаковой из Словакии, но уступила в полуфинале англичанке Гемме Ричардсон. В итоге у воспитанницы заслуженного тренера России Александра Орлова бронзовая медаль.

— Не получилось, наверное, справиться с волнением, — поделилась Ланна Малюганова. — Я поняла, что на международной арене сложнее выступать, чем у себя дома. Это такая ответственность. Но я получила большой опыт. Думаю, что в будущем выступать во взрослой сборной будет намного легче.

Для Ланны выступление на первенстве Европы стало дебютом

Еще один челябинец — Всеволод Шумков — участвовал в первенстве в весовой категории до 56 килограммов, но проиграл в стартовом поединке французу Билелю Гурари. У боксёра это было третье выступление на первенствах континента. В 2017 году он выиграл золото в болгарском городе Албена среди кадетов (15-16 лет), а в 2015 году завоевал золото в Анапе в возрастной группе юношей 13-14 лет.

В начале апреля челябинский боксёр Максим Стахеев принёс в копилку Южного Урала бронзу первенства Европы среди спортсменов 19-22 лет. На ринге в румынском Тыргу-Жиу наш земляк выступал в весовой категории 52 килограмма.