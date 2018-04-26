София Никитчук кардинально изменила внешний облик под погоду на Урале

Девушка опубликовала в социальной сети Instagram фото и видео нового образа со словами: «Почему нет?». Оказалось, что София Никитчук приняла участие в очередной фотосессии, опубликовав фотографию в новом образе. И возмутилась снежной погоде в челябинском Снежинске, уроженкой которого она является.

Публикация от Sofia Nikitchuk (@nikitchuksofi) 24 Апр 2018 в 1:57 PDT София Никитчук — уроженка закрытого города Снежинск, откуда ее семья переехала жить в Екатеринбург. Здесь девушка стала участницей и обладательницей короны «Мисс Екатеринбург — 2014», а спустя год София победила в главном конкурсе красоты страны — «Мисс Россия». В этом же году девушка завоевала титул «1-я Вице-мисс Мира».

Как отмечают организаторы конкурса «Мисс Екатеринбург», София Никитчук задал для остальных участниц городского конкурса некую планку, подняв при этом и престиж для конкурса. К слову, в этом году «Мисс Екатеринбург» пройдет 10 августа. Сейчас идет прием анкет и первый отборочный этап для потенциальных участниц.