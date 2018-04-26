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София Никитчук кардинально изменила внешний облик под погоду на Урале
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София Никитчук кардинально изменила внешний облик под погоду на Урале 

АиФ Урал 36 минут назад
Фото: АиФ Урал
Самая титулованная победительница конкурсов красоты из Екатеринбурга София Никитчук стала блондинкой, примерив на себе образ роковой Мэрилин Монро. И отправилась в Снежинск в поисках снега, сообщает в четверг, 26 апреля, «АиФ-Урал».
Девушка опубликовала в социальной сети Instagram фото и видео нового образа со словами: «Почему нет?». Оказалось, что София Никитчук приняла участие в очередной фотосессии, опубликовав фотографию в новом образе. И возмутилась снежной погоде в челябинском Снежинске, уроженкой которого она является.
Публикация от Sofia Nikitchuk (@nikitchuksofi) 24 Апр 2018 в 1:57 PDT  София Никитчук — уроженка закрытого города Снежинск, откуда ее семья переехала жить в Екатеринбург. Здесь девушка стала участницей и обладательницей короны «Мисс Екатеринбург — 2014», а спустя год София победила в главном конкурсе красоты страны — «Мисс Россия». В этом же году девушка завоевала титул «1-я Вице-мисс Мира».
Как отмечают организаторы конкурса «Мисс Екатеринбург», София Никитчук задал для остальных участниц городского конкурса некую планку, подняв при этом и престиж для конкурса. К слову, в этом году «Мисс Екатеринбург» пройдет 10 августа. Сейчас идет прием анкет и первый отборочный этап для потенциальных участниц.
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