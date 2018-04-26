Подготовка к мундиалю: в Москве проходит футбольный турнир среди любителей

Все меньше и меньше времени остается до начала чемпионата мира по футболу, который пройдет в России. Выявлять сильнейшего будут не только профессионалы, но и любители. Например, болельщики из Кыргызстана уже активно готовятся к большому московскому турниру. Подробнее — в материале корреспондента «МИР 24» Алексея Дашенко

Этот шарф Бекболот Кожабеков купил перед товарищеской встречей Сборной России и Южной Кореи. Россияне тогда победили. С тех пор футболист с ним не расстается.

«Талисман, он постоянно приносит удачу. Поэтому беру всегда его с собой на игру», — отметил он.

Шарф не подвел и в этот раз. Гол Бекболот забил и привел свою команду к победе. Правда, встреча была товарищеская. Так футболисты из Кыргызстана готовились к большому московскому турниру.

Всего в этих состязаниях участвуют 16 национальных команд. На этом поле сейчас выясняют отношения кумыки и буряты. На соседнем — представители Азербайджана и Калмыкии. Своей очереди ждут киргизы и осетины. Победитель соревнований станет известен как раз перед началом чемпионата мира по футболу.

Организаторы турнира пригласили принять участие и представителей коренного населения Москвы. Русские первый матч провели со сборной Германии. А вот Сборная Кыргызстана в матче открытия разгромила Аланию с нефутбольным счетом 8:0.

Впрочем, победителей организаторы хорошо знают по прошлым турнирам.

«Это очень сильная команда, одна из фаворитов чемпионата. Тем более киргизская — огромная диаспора. Где-то 600 тысяч человек живет в Москве. Очень сильная команда, одна из претендентов на первое место», — отметил организатор соревнований Ерназар Нуриев.

Турнир только начался. Завершится как раз перед стартом чемпионата мира.

«С удовольствием будем болеть за сборную России. Она, конечно, не фаворит, состав обновился, но Россия — наш дом, будем болеть за сборную России с удовольствием, будем собираться и идти на матчи», — указал Бекболот Кожабеков.

Победить именно в этом турнире престижно еще и потому, что из лучших команд организаторы планируют создать этническую сборную Москвы. Она сыграет несколько матчей с болельщиками из разных стран, которые приедут на чемпионат мира.

Стартует чемпионат мира по футболу через 49 дней.

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