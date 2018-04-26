Хайнкес опасается, что Роббен, Боатенг и Мартинес не сыграют в ответном матче с «Реалом»

Жером Боатенг и В первом полуфинале Лиги чемпионов «Бавария» — "Реал" (1:2) три игрока мюнхенцев — Арьен Роббен Хави Мартинес — получили травмы. После игры главный тренер немецкого клуба Юпп Хайнкес отметил, что степень повреждения каждого из футболистов будет определена позже, но они могут не выйти в ответной игре 1 мая.

— Роббен? Мы надеемся, что его травма несерьезная, — приводит пресс-служба «Баварии» слова Хайнкеса. — У Жерома мышечное повреждение, он, скорее всего, выбыл из строя. Хави получил удар в висок и был оглушен. Мы не хотим строить догадки. Дождемся обследования. В Мадриде мы еще раз отдадим все силы.

Бавария — Реал