Ещё
9 Мая 2018: стихи и поздравления ко Дню Победы
Далее:
Читайте также:
Ещё

9 Мая 2018: стихи и поздравления ко Дню Победы 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Пусть пушки грозные молчат, и пулеметы не строчат!
Хорошие стихи для школьной «Линейки памяти», посвященной 9 Мая, можно найти на сайте stost.ru. Там есть и длинные стихи для старших классов, и короткие — для начальной школы. Качество стихов, по сравнению со многими другими сайтами, вполне сносное. По крайней мере, нет совсем уж топорных рифм: «За мир сражались наши деды, я поздравляю с Днем Победы!».
Хоть та победа далеко — она горит
Более взрослая лирика военной тематики представлена на сайте a-angel.ru. Эти стихи тоже подходят для «Линеек памяти», но уже в вузах, студотрядах, на концертах, посвященных Дню Победы. Здесь же можно найти подходящие слова в прозе, если стихи вам не подходят.
Никто не забыт, ничто не забыто
Официальные поздравления для ветеранов в стихах и прозе, которые можно вписать в поздравительные открытки или зачитать во время вручения памятных подарков, собраны на сайте millionpozdravkov.ru.
Открытки со стихами
Если вы предпочитаете поздравительные открытки, снабженные какими-нибудь красивыми и мудрыми словами, то вам нужно зайти на сайт «Мир позитива». «Я вам желаю в День Победы лишь мира… мира и тепла. Чтоб никогда на свете этом не слышать слово страшное — война». Или такое: «Говорю „спасибо“ деду, от души благодарю за Отчизну, за Победу, за отвагу в том бою!».
Прикольные СМС с 9 Мая  Несмотря на серьезность повода, прикольные и шуточные поздравления с 9 Мая тоже имеют место быть. «Поздравляю с Днем Победы! Соответствуй: ветеранам улыбайся, всех приветствуй. Всем, что в жизни есть, обязан ты солдатам — воевавшим, победившим в сорок пятом…», — это и подобные короткие стихи собраны на сайте pozdrav. a-angel.ru.
Поздравления с 9 Мая коллегам
Есть и такой любопытный жанр в поздравительной лирике, и он тоже востребован. «Друзья, коллеги! С Днем Победы! С великим, скорбным и святым!..» — если вам нужно что-то в этом духе, то вам на сайт pozdravok.ru.
Напомним, уже стала известна программа празднования 9 Мая в Новосибирске и время сбора «Бессмертного полка» в Бердске. В День Победы в столице Сибири прогремят сразу семь салютов. Уточненное расписание электричек на майские праздники читайте на сайте VN.ru.
Все новости Новосибирской области: последние новости
9 Мая 2018 — скачать бесплатно картинки, поздравления Андрей Травников: «Важны проекты не ради авторитета партии, а для людей» Спекулянты продают билеты на ЧМ-2018 в социальных сетях
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Стало известно о судьбе Крушельницкого22
Липницкая удивила откровенным фото9
Определились все пары четвертьфинала Кубка Стэнли
Как выглядит победившая всех гимнастка13
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
03:38
Российская гимнастка покорила весь мир
Летние виды спорта
00:31
Панарину запретили ехать на ЧМ
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение