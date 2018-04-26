9 Мая 2018: стихи и поздравления ко Дню Победы

Пусть пушки грозные молчат, и пулеметы не строчат!

Хорошие стихи для школьной «Линейки памяти», посвященной 9 Мая, можно найти на сайте stost.ru. Там есть и длинные стихи для старших классов, и короткие — для начальной школы. Качество стихов, по сравнению со многими другими сайтами, вполне сносное. По крайней мере, нет совсем уж топорных рифм: «За мир сражались наши деды, я поздравляю с Днем Победы!».

Хоть та победа далеко — она горит

Более взрослая лирика военной тематики представлена на сайте a-angel.ru. Эти стихи тоже подходят для «Линеек памяти», но уже в вузах, студотрядах, на концертах, посвященных Дню Победы. Здесь же можно найти подходящие слова в прозе, если стихи вам не подходят.

Никто не забыт, ничто не забыто

Официальные поздравления для ветеранов в стихах и прозе, которые можно вписать в поздравительные открытки или зачитать во время вручения памятных подарков, собраны на сайте millionpozdravkov.ru.

Открытки со стихами

Если вы предпочитаете поздравительные открытки, снабженные какими-нибудь красивыми и мудрыми словами, то вам нужно зайти на сайт «Мир позитива». «Я вам желаю в День Победы лишь мира… мира и тепла. Чтоб никогда на свете этом не слышать слово страшное — война». Или такое: «Говорю „спасибо“ деду, от души благодарю за Отчизну, за Победу, за отвагу в том бою!».

Прикольные СМС с 9 Мая Несмотря на серьезность повода, прикольные и шуточные поздравления с 9 Мая тоже имеют место быть. «Поздравляю с Днем Победы! Соответствуй: ветеранам улыбайся, всех приветствуй. Всем, что в жизни есть, обязан ты солдатам — воевавшим, победившим в сорок пятом…», — это и подобные короткие стихи собраны на сайте pozdrav. a-angel.ru.

Поздравления с 9 Мая коллегам

Есть и такой любопытный жанр в поздравительной лирике, и он тоже востребован. «Друзья, коллеги! С Днем Победы! С великим, скорбным и святым!..» — если вам нужно что-то в этом духе, то вам на сайт pozdravok.ru.

Напомним, уже стала известна программа празднования 9 Мая в Новосибирске и время сбора «Бессмертного полка» в Бердске. В День Победы в столице Сибири прогремят сразу семь салютов. Уточненное расписание электричек на майские праздники читайте на сайте VN.ru.