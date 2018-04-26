Две девушки из Югры поедут на главные парады страны ко Дню Победы 

Сразу две девушки из Ханты-Мансийского округа стали Послами Победы на 9 мая. Это Виктория Корепанова из Ханты-Мансийска и Евгения Меркуленко из Нефтеюганска.
Послом победы стать не так просто. Поехать на главное мероприятие страны и помогать в организации дня Победы — это большая честь для каждого человека, который дорожит своей Родиной, помнит и чтит павших на войне предков и просто является патриотом своей родины.
Из 4000 тысяч поступивших заявок, в этом году выбрали 200 лучших, ответственных и работоспособных волонтёра. Отбор участников проходил в три этапа. Последним этапом было собеседование по телефону, в котором нужно было рассказать о себе, о волонтёрах Победы и о выборе пути добровольчества.
Виктория поедет на парад Победы вместе с остальными послами Победы в Санкт-Петербург, а Евгения из Нефтеюганска будет помогать в организации праздника на Красной площади в Москве.
Пока девушкам не сообщили участок, на котором им предстоит работать, но известно заранее, что фронт работы большой.
Виктория учится в медицинской академии в Ханты-Мансийске. Быть для неё волонтёром очень важно, особенно помогать ветеранам и людям, которые столкнулись с войной лицом к лицу. У самой девушки прадед ушёл на фронт и не вернулся. О нём практически не осталось воспоминаний. А ещё три прабабушки Виктории работали в тылу.
«Очень жаль, что, когда я была еще маленькой, их не стало. Поэтому историй о военных временах из их уст я не услышала, но в семье все равно рассказывают о тех тяжелых годах», — рассказала девушка.
Посол Победы с младших классов помогала ветеранам и фронтовикам: вела с ними беседы, помогала в ведении домашних дел. А когда девушка поступила в академию, сделала свой выбор и волонтёрством занялась уже осознанно.
Есть в нашем городе ещё один активный Посол Победы Екатерина Лосецкая, которая каждый год помогает в проводить и организовывать Парады Победы и Бессмертные полки в разных городах. Так девушка уже побывала на 9 мая в Ханты-Мансийске, Нягани, Москве, Орле и Севастополе.
Екатерина не понаслышке знает, чем занимаются волонтёры на 9 мая и почему их помощь в организации этих мероприятий так важна. «Для меня участие в „Волонтёрах Победы“ — это возможность сделать мир чуточку лучше», — поделилась Екатерина.