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Тест: узнайте, как зовут вашего внутреннего ребенка
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Тест: узнайте, как зовут вашего внутреннего ребенка 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Речь идет о внутреннем ребенке. Именно он помогает нам переживать такие сильные эмоции, как счастье, грусть, тревога. И очень важно, чтобы мы прислушивались к этому маленькому человеку и его желаниям, ведь именно он определяет основной эмоциональный тон нашей личности. Чтобы установить гармонию в своей семье, стать хорошей мамой или папой, надо стать хорошим родителем для самого себя, установить контакт со своим внутренним ребенком. Но для начала надо узнать, как его зовут: Мудрость, Тревога или, может быть, Дисциплина? Ответить на этот вопрос поможет наш новый тест. Фото: Shutterstock.com Пройдите другие тесты: Тест: какая вы картина из художественной галереи Тест: на какой алкогольный напиток вы похожи Тест: на какой десерт вы похожи Тест: какая вы планета Солнечной системы Тест: какая вы мама на родительском собрании Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!
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