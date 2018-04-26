В Волгограде соберутся лучшие самбисты со всей страны

В Волгограде соберут команду сильнейших самбистов, которые поедут на первенство России.

— В воскресенье в городе пройдет чемпионат по боевому самбо, посвященный дню рождения Росгвардии, — рассказали организаторы спортивного турнира. — На татами сойдутся 300 спортсменов в разных весовых категориях. Лучшие из них поедут на соревнования российского уровня.

Посоревноваться с волгоградцами приедут самбисты из Ростовской, Саратовской, Астраханской областей, города Сочи, Краснодарского края и республики Калмыкия.

— Чемпионат пройдет в здании «ВолгоградЭКСПО», — добавляют организаторы. — Детские и юношеские бои начнутся в 11:00. Взрослые поединки стартуют в 18:00.

Сегодня в городе начнется и первый Кубок России по миксфайту. На двух октагонах в ФОКе «Молодежный» Кировского района встречаются бойцы из Якутии, Дагестана, Челябинска, Екатеринбурга.