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В Волгограде соберутся лучшие самбисты со всей страны
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В Волгограде соберутся лучшие самбисты со всей страны 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Волгограде соберут команду сильнейших самбистов, которые поедут на первенство России.
— В воскресенье в городе пройдет чемпионат по боевому самбо, посвященный дню рождения Росгвардии, — рассказали организаторы спортивного турнира. — На татами сойдутся 300 спортсменов в разных весовых категориях. Лучшие из них поедут на соревнования российского уровня.
Посоревноваться с волгоградцами приедут самбисты из Ростовской, Саратовской, Астраханской областей, города Сочи, Краснодарского края и республики Калмыкия.
— Чемпионат пройдет в здании «ВолгоградЭКСПО», — добавляют организаторы. — Детские и юношеские бои начнутся в 11:00. Взрослые поединки стартуют в 18:00.
Сегодня в городе начнется и первый Кубок России по миксфайту. На двух октагонах в ФОКе «Молодежный» Кировского района встречаются бойцы из Якутии, Дагестана, Челябинска, Екатеринбурга.
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