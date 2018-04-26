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Пенсионерка из Усть-Кута Иркутской области поблагодарила полицейских за профессиональную помощь
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Пенсионерка из Усть-Кута Иркутской области поблагодарила полицейских за профессиональную помощь 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: Хот
В адрес начальника Межмуниципального отдела МВД России «Усть-Кутский» поступило письмо от пожилой местной жительницы. Женщина высказала слова благодарности старшему участковому уполномоченному полиции за действенные меры и помощь в разрешении конфликтной ситуации в семье.
Пенсионерка в своем письме отразила, что «ранее зять нередко прикладывался к алкоголю и на этой почве позволял себе устраивать дебоши. Обижал всех домочадцев и даже собственного 9-летнего сына. И лишь благодаря профессиональному вмешательству майора полиции Башира Измайлова в их семье наступило спокойствие. Семью поставили на учет в подразделении по делам несовершеннолетних. Периодически стали проверять. Дочь наконец трудоустроилась. Зять перестал пить. В квартире порядок».
— Спасибо вам, — продолжает в своем обращении женщина. — Хотелось бы, чтобы все сотрудники полиции работали и дальше так добросовестно.
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