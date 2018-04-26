В Бодайбо полицейские раскрыли ряд имущественных преступлений в отношении пожилой женщины

Ранее в дежурную часть полиции

пенсионерка с заявлением о том, что у неё похитили денежные средства.

В ходе разбирательства оперативники

выяснили, что к пожилой женщине на протяжении четырех месяцев приходил

местный житель, представившись вымышленным именем, и просил занять

денег.

По версии оперативников, мужчина вошел в доверие пенсионерки и она неоднократно занимала ему деньги. В один из визитов к ней, злоумышленник похитил у женщины денежные средства в размере 13 тысяч рублей и ключи от ее квартиры. Более того, 18 апреля

мужчина вновь пришел к пенсионерке под предлогом отдать долг. Мужчина

протянул женщине одну купюру с наименованием «Банк приколов» номиналом

5000 рублей в счет погашения части долга на сумму 2000 рублей, при этом

достоверно зная, что данная купюра не является платежным средством.

Пенсионерка передала мошеннику деньги в сумме 3000 рублей. После чего с места происшествия мужчина скрылся, похищенным распорядился по личному

усмотрению.

В ходе проведенного комплекса

оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска

установили личность предполагаемого преступника и вскоре задержали его.

В настоящее время в рамках возбуждённого

уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного

статьей 159 (мошенничество) и статьей 158 (кража) Уголовного кодекса

Российской Федерации следственными органами МО МВД проводится

расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По ходатайству следователя суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.