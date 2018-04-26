В Бодайбо полицейские раскрыли ряд имущественных преступлений в отношении пожилой женщины 

Ранее в дежурную часть полиции
Межмуниципального отдела МВД России «Бодайбинский» обратилась 81-летняя
пенсионерка с заявлением о том, что у неё похитили денежные средства.
В ходе разбирательства оперативники
выяснили, что к пожилой женщине на протяжении четырех месяцев приходил
местный житель, представившись вымышленным именем, и просил занять
денег.
По версии оперативников, мужчина вошел в доверие пенсионерки и она неоднократно занимала ему деньги. В один из визитов к ней, злоумышленник похитил у женщины денежные средства в размере 13 тысяч рублей и ключи от ее квартиры. Более того, 18 апреля
мужчина вновь пришел к пенсионерке под предлогом отдать долг. Мужчина
протянул женщине одну купюру с наименованием «Банк приколов» номиналом
5000 рублей в счет погашения части долга на сумму 2000 рублей, при этом
достоверно зная, что данная купюра не является платежным средством.
Пенсионерка передала мошеннику деньги в сумме 3000 рублей. После чего с места происшествия мужчина скрылся, похищенным распорядился по личному
усмотрению.
В ходе проведенного комплекса
оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска
установили личность предполагаемого преступника и вскоре задержали его.
В настоящее время в рамках возбуждённого
уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного
статьей 159 (мошенничество) и статьей 158 (кража) Уголовного кодекса
Российской Федерации следственными органами МО МВД проводится
расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
По ходатайству следователя суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.