«Ростов-Арену» официально откроют 13 мая

Официальное открытие стадиона «Ростов-Арена», построенного в донской столице к чемпионату мира по футболу 2018 года, состоится 13 мая.

Согласно информации из официальных источников, в день открытия на «Ростов-Арене» состоится матч между футбольными клубами «Ростов» и «Урал»

Стадион на 45 тысяч мест впервые полностью заполнят зрители.

Будут функционировать обслуживающие и обеспечивающие системы и сервисы. Откроют движение по всей построенной возле «Ростов-Арены» дорожной сети.

Будет организована доставка болельщиков автобусами-шаттлами.