«Ростов-Арену» официально откроют 13 мая 

Официальное открытие стадиона «Ростов-Арена», построенного в донской столице к чемпионату мира по футболу 2018 года, состоится 13 мая.
Согласно информации из официальных источников, в день открытия на «Ростов-Арене» состоится матч между футбольными клубами «Ростов» и «Урал».
Стадион на 45 тысяч мест впервые полностью заполнят зрители.
Будут функционировать обслуживающие и обеспечивающие системы и сервисы. Откроют движение по всей построенной возле «Ростов-Арены» дорожной сети.
Будет организована доставка болельщиков автобусами-шаттлами.