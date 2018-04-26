«Стоим у стенки под расстрелом…» Герои самого долгого матча нашего хоккея

«Жалко мальчишек»

Даже если матч закончился в половину третьего ночи, регламент надо соблюдать. Это касается и пресс-конференции, и общения с игроками в микст-зоне.

— Обе команды показали характер, — начал главный тренер «СКА-Невы» Евгений Попихин . — Если смотреть и по движению, и по игре — все было отлично. Я считаю, это украшение финала. Мы забили этот важный гол. Пускай болельщики наслаждаются таким хоккеем, он отличный. Команду с победой. Рады, просто рады.

— «СКА-Неву» с победой, — поздравил соперника Леонид Тамбиев . — Критиковать, бросать камень в чей-то огород рука не поднимается. Все коллега сказал: это украшение финала, играют две хорошие команды. Готовимся к следующему матчу, серия продолжается.

— Вы не считаете, что такой регламент издевается над организмами хоккеистов?

— Регламент не мы придумали, но вопрос хороший, ребят жалко. Думаю, коллеге тоже. Игра длинной получилась. Жалко мальчишек, но что сделаешь. Есть регламент, играем согласно ему.

— Однозначно, — добавил Попихин.

— Не успели игроки проголодаться?

— У нас была пицца, — сказал тренер армейцев. — Некоторые ребята по кусочку-два перекусили, чтобы голод утолить. Все нормально сработало.

— У нас не было пиццы, — рассмешил журналистов Тамбиев. — Поэтому и проиграли.

— Какие планы на день отдыха? Наверняка что-то поменяете в планах.

— Сейчас подумаем. Дайте немножко порадоваться, — в словах Попихина даже прозвучала обида.

— Положа руку на сердце, очень хочется спать, — на этих слова Тамбиева тренеров отпустили.

«Любая победа — большое дело»

В раздевалку к победителям заходил Петр Воробьев , хорошо знающий всех игроков. После речи для команды заместитель гендиректора СКА по подготовке резерва был окружен журналистами, но из его речи было понятно только то, что в финале важную роль играет психология, и регламент с бесконечными овертаймами ему не очень нравится.

— Петр Ильич пришел, поздравил всех с победой, — рассказал о визите Воробьева капитан «СКА-Невы» Андрей Рычагов . — Была небольшая речь с его стороны — минут на 15. Он сказал все по делу, поздравил пацанов, произносил нужные слова. Человек знает, что сказать. Сейчас важно восстановиться.

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— Как выдержать в 35 лет девять периодов? Берете секреты у Дацюка?

— Кому 35? Что за глупости? Мне 25. Я просто зарос, — форвард показал на бороду, но быстро прекратил троллить. — Возраст — всего лишь цифра, ребятки. Если держите себя в форме, следите за здоровьем, не безобразничаете с режимом и у вас нет диких травм — что с вами будет? Я тренируюсь с пяти-шести лет и с каждым годом становлюсь только сильнее. На высоком уровне играю не первый год, долго не пропускал. С чего мне слабее быть? Наоборот, мне даже легче. Молодые пацаны быстрее устают, потому что выносливость у них меньше.

— Можно считать большим делом то, что вернули серию домой?

— Любая победа в финале — большое дело. Это шаг к Кубку. Мы стоим у стенки под расстрелом, потому что счет не в нашу пользу. Надеюсь, этот матч был настоящим переломом.

«Играли максимально просто. Это помогло»

— Устали все немножко, — преуменьшал Данила Квартальнов , сыгравший в двух финалах за два дня. — Будем восстанавливаться.

— Как ноги себя чувствуют после девяти периодов?

— Если будете плавать в бассейне час без остановки — вот примерно так.

— Как держали себя в форме?

— Мы понимали, что нам отступать некуда, 1-3 проигрывали. Заставляли себя, вытаскивали.

— Каково играть с мыслью о том, что любая ошибка закончит сезон?

— Это большая ответственность, нигде нельзя ошибаться. Старались максимально просто играть. Это помогло.

— Что говорил тренер, когда шли овертаймы?

— Если честно — уже не помню. Но мы все понимали. Нас просили играть в свой хоккей, выполнять задание, и это привело к успеху.

Ночь хоккея в Петербурге. Команды ВХЛ вымучили рекорд: играли 7 часов подряд!

«Что сказать — мучились»

Святослав Гребенщиков , забивший победный гол в шестом овертайме, был очень недоволен упущенной победой в основное время.

— Сами себе наделали проблем, — резковато говорил нападающий. — Надо было заканчивать в основное время. Мне кажется, мы смотрелись лучше всю игру. Нельзя было такое делать. Слава богу, хоть выиграли.

— Какие планы на день отдыха?

— Самое главное — восстановиться, выспаться хорошенько. Главное, чтобы были в кондициях.

— Представляете, сколько людей вам благодарны?

— Конечно. Я видел, что на трибунах сидели маленькие дети. Мне кажется, это большой праздник для Петербурга. Спасибо всем, кто остался. Повторюсь, даже маленькие сидели, хотя у них может быть школа. Такая игра была очень интересной.

— Как вообще относитесь к таким рекордам как самый продолжительный матч в российском хоккее?

— Не сказать, что это хороший рекорд. В этом ничего хорошего нет. Надо было раньше заканчивать. Рекорд есть рекорд. Что сказать — мучились.