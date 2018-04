Никакого «вторжения», просто законный ответ

FACT: In accordance with the Vienna Convention on Consular Relations, the U. S. withdrew consent for establishment and operation of #Russia’s consular post in Seattle. We did so in response to the Russian government’s use of military-grade nerve agent on #UK soil. 1/2 https://t.co/xm78OyVngO

​Факт: в соответствии с Венской конвенцией по консульским отношениям США отозвали согласие на создание и работу российского консульского поста в Сиэтле. Мы сделали это в ответ на использование российским правительством нервно-паралитического вещества военного класса на британской земле. 1/2 — Хизер Науэрт, официальный представитель Госдепартамента США

Today, @StateDept officials walked through the property in Seattle to confirm it had been vacated. We will secure and maintain it in keeping with our responsibilities. No «invasion, » just a firm, lawful response to #Russia’s continuing, outrageous behavior. 2/2 — Heather Nauert (@statedeptspox) 25 апреля 2018 г.

​Сегодня представители Госдепартамента прошли через здание в Сиэтле, чтобы подтвердить, что (дипломаты) его покинули. Мы обеспечим его безопасность и будем его содержать в соответствии с нашими обязанностями. Никакого «вторжения», просто твердый, законный ответ на продолжающееся возмутительное поведение России. — Хизер Науэрт, официальный представитель Госдепартамента США.