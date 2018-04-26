Четыре единоросса претендуют на кресло губернатора Нижегородской области

Единого кандидата единороссы должны выбрать на региональной конференции, которая состоится 14 июня.

Напомним, единый день голосования по выборам губернатора Нижегородской области пройдет 9 сентября 2018 года.

Также 26 апреля президиум регионального политсовета НРО «Единой России» удовлетворил заявление о приостановлении членства в партии экс-главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова

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