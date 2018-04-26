Четыре единоросса претендуют на кресло губернатора Нижегородской области 

Глава Нижегородской области Глеб Никитин, председатель нижегородского отделения Союза театральных деятелей РФ Сергей Кабайло, военный комиссар региона Владимир Паков и глава местного самоуправления городского округа город Первомайск Елена Лебеднова вошли в список участников предварительного голосования для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатуры на досрочные выборы губернатора Нижегородской области. Они были выдвинуты на заседании Регионального политсовета НРО «Единой России» 26 апреля.
Единого кандидата единороссы должны выбрать на региональной конференции, которая состоится 14 июня.
Напомним, единый день голосования по выборам губернатора Нижегородской области пройдет 9 сентября 2018 года.
Также 26 апреля президиум регионального политсовета НРО «Единой России» удовлетворил заявление о приостановлении членства в партии экс-главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова.
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