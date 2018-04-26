Ещё
Фестиваль «Вкусная Казань» пройдет раньше, чем обычно
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фестиваль «Вкусная Казань» пройдет раньше, чем обычно 

Казанский Портал 53 минуты назад
В этом году гастрономический фестиваль «Вкусная Казань» состоится раньше, чем обычно. Это связано с предстоящим чемпионата мира по футболу.
Мероприятие пройдет в парке Тысячелетия 12 и 13 мая. На одной площадке соберутся более 40 кафе и ресторанов города.
Формат фестиваля немного изменится из-за финала четырех волейбольной Лиги чемпионов. Казань впервые примет это событие. Матчи пройдут в «Баскет-холле», а гастрофестиваль состоится на площадке фан-зоны турнира.
Будут тематические зоны, развлечения, кулинарные шоу на сцене, живая музыка, детская зона и удобная территория с посадочными местами. Вход на фестиваль свободный, сообщают организаторы.
Читайте также:В Казань приедет доктор Комаровский
В Казани сажают сакуру на дорожном островке
Казанский Портал: последние новости
На Вахитовском холме просто меняют газон «Ак Барс» сохранит чемпионский состав на 90% По Казани гуляет настоящая ондатра
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Стало известно о судьбе Крушельницкого22
Липницкая удивила откровенным фото9
Определились все пары четвертьфинала Кубка Стэнли
Как выглядит победившая всех гимнастка13
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
03:38
Российская гимнастка покорила весь мир
Летние виды спорта
00:31
Панарину запретили ехать на ЧМ
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение