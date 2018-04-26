Фестиваль «Вкусная Казань» пройдет раньше, чем обычно

В этом году гастрономический фестиваль «Вкусная Казань» состоится раньше, чем обычно. Это связано с предстоящим чемпионата мира по футболу.

Мероприятие пройдет в парке Тысячелетия 12 и 13 мая. На одной площадке соберутся более 40 кафе и ресторанов города.

Формат фестиваля немного изменится из-за финала четырех волейбольной Лиги чемпионов. Казань впервые примет это событие. Матчи пройдут в «Баскет-холле», а гастрофестиваль состоится на площадке фан-зоны турнира.

Будут тематические зоны, развлечения, кулинарные шоу на сцене, живая музыка, детская зона и удобная территория с посадочными местами. Вход на фестиваль свободный, сообщают организаторы.

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