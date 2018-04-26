МИД назвал ситуацию с генконсульством в Сиэтле абсолютно возмутительной

Мария Захарова. МОСКВА, 26 апр — РИА Новости . США грубо нарушают международные правовые нормы в ситуации с резиденцией генконсула России в Сиэтле, это возмутительно и беспрецедентно, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ

"Ситуация абсолютно возмутительная, безобразная и беспрецедентная. Ничего подобного в истории двусторонних отношений не было — это, конечно, грубейшее нарушение со стороны США основополагающих международно-правовых норм", — сказала Захарова.