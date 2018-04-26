МИД назвал ситуацию с генконсульством в Сиэтле абсолютно возмутительной 

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. США грубо нарушают международные правовые нормы в ситуации с резиденцией генконсула России в Сиэтле, это возмутительно и беспрецедентно, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ситуация абсолютно возмутительная, безобразная и беспрецедентная. Ничего подобного в истории двусторонних отношений не было — это, конечно, грубейшее нарушение со стороны США основополагающих международно-правовых норм", — сказала Захарова.
В среду представители властей США прибыли к закрытой резиденции генконсула России в Сиэтле, открыли ворота и вошли в здание. Ранее США потребовали закрыть генконсульство в Сиэтле 2 апреля и освободить здание резиденции генконсула к 25 апреля. Это было сделано одновременно с выдворением 60 российских дипломатов по подозрению в шпионаже и в качестве ответа на якобы причастность России к инциденту с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.