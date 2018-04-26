«Бавария» — «Реал»: победил тот, кто лучше разрушал

И у них отлично получилось.

Успешность мадридского «Атлетико», который пробил пару финалов Лиги чемпионов за последние несколько лет, всё же нашла свой отклик в матчах на вылет — и самый неожиданный. Логично было ожидать, что команде Диего Симеоне начнут подражать слабые в матчах с сильными, но тенденция такова, что всё чаще происходит по-другому. Когда встречаются два созидательных (а в случае с Мюнхеном и Мадридом — и вовсе доминирующих) гранда, каждый вместо ставки на своё созидание старается лучше разрушать. И это отчасти тоже причина слабой предсказуемости и интриги нынешнего розыгрыша ЛЧ.

Смотрите. Совершенно очевидно, что в первой игре и «Баварии», и «Реалу» гораздо проще удавалось создавать прессинг, чем выходить из-под него. Эти команды давно обучились принципам давления и всей командой, и индивидуально. Двух длинных передач от Боатенга хватило, чтобы Зинедин Зидан заставил Криштиану просто стоять около защитника в момент, когда Мюнхен начинал свои атаки. В итоге внезапно выяснилось, что другого способа выходить из обороны у рекордмайстера нет — и Хуммельс с Алькантарой нервно засылали мячи в первые ряды «Альянц Арены».

На другой половине поля тоже прессинг побеждал попытки его разбить: «Бавария» заставляла гостей задвигать мячи во фланг (чаще правый), где легко вжимала Мадрид в боковую линию. Мяч не держался ни у тех, ни у других, игра завязла в эпизодах, когда два-три игрока команды без мяча бросались на игрока с мячом и топтали его, вынуждая совершить потерю.

В итоге всё это неминуемо свалилось в футбол в стиле «Кто лучше скопирует философию „Атлетико“. Прыжки сзади в ноги, дружеские приветы по ахиллам и прочие удары, когда ноги не убираются — мы всегда считали, что это стремление АТМД вывести соперника из себя, но на самом деле это просто необходимая следующая стадия игры в чёткое разрушение, чёткий дестрой. Даже для лучших клубов Европы сегодня характерен один постоянный страх. Если раньше фраза „сегодня все научились играть в футбол“ переводилась на человеческий язык как „мы просто боимся, что не сможем им забить“, то теперь она же переводиться так: „мы дико боимся, что они нам накидают“. Все научились контратаковать, а значит, нужно разрушать даже попытки перейти в контратаку.

И самое интересное и забавное, что в таком футболе, который скрывает под собой осторожность, гораздо более явно проступает вся прелесть обманчивой ценности игроков больших команд. Любая индивидуальная ошибка моментально подсвечивается ядовитым светом, любая приводит как минимум к предголевой ситуации — в мюнхенском матче два мяча из трёх были забиты именно так. Старая истина бьёт дубиной по лбу: осторожный ты или смелый, быстрый или катающий мяч поперек поля, техничный или физически крепкий — всё равно всё решат индивидуальные ошибки.

Успешность „Атлетико“ Симеоне определяется не осторожностью и не жёсткостью, а именно избеганием таких ошибок. Именно поэтому мы наблюдаем, скорее всего, уникальный розыгрыш ЛЧ: доминирующие клубы поймут бесперспективность разрушения, когда в очередной раз одним обрезом Рафинья отправит на свалку всю командную работу по давлению. Уже со следующего сезона все гранды снова будут пытаться реализовать свои сильные стороны. Скриньте, как говорит коллега Егоров (обычно безуспешно).