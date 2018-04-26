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Утробу крокодила показали на видео изнутри
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Утробу крокодила показали на видео изнутри 

Lenta.ru 36 минут назад
Фото: Lenta.ru
Сотрудник австралийского зоопарка Тим Фолкнер (Tim Faulkner) опубликовал видео, которое сняла камера GoPro, попавшая в пасть крупного крокодила.
Инцидент произошел в Австралийском парке рептилий в городе Сомерсет, штат Новый Южный Уэльс, где Фолкнер работает менеджером. Судьба устройства, которое схватил хищник, не уточняется, однако отснятый им материал удалось спасти. Видео, которое Фолкнер выложил на своей странице в социальной сети Facebook, посмотрели более 114 тысяч раз.
Австралийский парк рептилий действует в 50 километрах от Сиднея. Там держат крокодилов различных видов, миссисипских аллигаторов, питонов, варанов и других ящериц, а также разнообразных ядовитых змей и пауков. Противоядия, изготовленные при содействии парка, спасли жизни тысяч людей.
В феврале сообщалось, что на Северной территории Австралии поймали двух огромных гребнистых крокодилов, которые истребляли скот. Длина одной из рептилий составляла 4,4 метра, а другой — 4,3 метра. Их клыки были лишь немногим короче ладони взрослого мужчины.
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