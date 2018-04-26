Утробу крокодила показали на видео изнутри

Сотрудник австралийского зоопарка Тим Фолкнер (Tim Faulkner) опубликовал видео, которое сняла камера GoPro, попавшая в пасть крупного крокодила.

Инцидент произошел в Австралийском парке рептилий в городе Сомерсет, штат Новый Южный Уэльс, где Фолкнер работает менеджером. Судьба устройства, которое схватил хищник, не уточняется, однако отснятый им материал удалось спасти. Видео, которое Фолкнер выложил на своей странице в социальной сети Facebook, посмотрели более 114 тысяч раз.

Австралийский парк рептилий действует в 50 километрах от Сиднея. Там держат крокодилов различных видов, миссисипских аллигаторов, питонов, варанов и других ящериц, а также разнообразных ядовитых змей и пауков. Противоядия, изготовленные при содействии парка, спасли жизни тысяч людей.

В феврале сообщалось, что на Северной территории Австралии поймали двух огромных гребнистых крокодилов, которые истребляли скот. Длина одной из рептилий составляла 4,4 метра, а другой — 4,3 метра. Их клыки были лишь немногим короче ладони взрослого мужчины.