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Волгоградский священник освятил новый стадион
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Волгоградский священник освятил новый стадион 

v1.ru 30 минут назад
Фото: v1.ru
Настоятель храма всех Святых на Мамаевом кургане освятил новое поле стадиона «Волгоград Арена».
— Впервые я прошел с молитвой по территории стадиона еще в самом начале стройки. Рабочие вырыли первый ковш земли и позвали меня — с молитвой мы прошли по всем камням и насыпям, — рассказывает отец Георгий Лазарев. — Мы просили, чтобы все работало, словно часы. Без сбоев и проблем.
Накануне первого тестового матча строители вновь позвали волгоградского священника на спортивную арену.
— Мне позвонили строители: «Отец Георгий, первая игра. Такая серьезная делегация приезжает. Помолитесь, чтобы все прошло хорошо», — вспоминает настоятель храма всех Святых на Мамаевом кургане. — Конечно, я приехал на «Волгоград Арену» и замер от красоты. Невероятный колизей и греющаяся под искусственным солнцем трава — насколько все же могучи человеческие руки.
Первый матч на стадионе «Волгоград Арена» прошел в прошлую субботу, 21 апреля. «Ротор» подарил целой армии своих болельщиков уверенную и красивую игру — матч против «Луча-Энергии» из Владивостока закончился со счетом 4:2. Самые яркие кадры с сумасшедшего футбола смотрите в нашем репортаже.
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