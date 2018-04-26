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Томас Мюллер: «Не можем себе позволить подобные ошибки на таком уровне»
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Томас Мюллер: «Не можем себе позволить подобные ошибки на таком уровне» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Капитан «Баварии» Томас Мюллер выразил разочарование поражением от "Реала" (1:2) в первом домашнем матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Он подчеркнул, что в ответной встрече мюнхенцы попробуют взять реванш.
— Нам не хватило реализации моментов, — цитирует AFP Мюллера. — А пропустили после ошибок, которые не можем себе позволить на таком уровне. Во втором тайме творилось что-то странное, мяч никак не хотел пересекать линию ворот. Мы не можем быть довольны такой игрой. Убедились, как «Реал» использует свои моменты. Нам нужно иначе думать, когда оказываемся перед воротами. Мы не сдаемся. В Мадриде уже побеждали в прошлом году. Нужен менталитет убийц.
Бавария — Реал
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