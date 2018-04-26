Официальное открытие «Ростов-Арены» состоится 13 мая

Официальное открытие нового стадиона «Ростов-Арена», который был построен к Чемпионату мира по футболу-2018 в левобережной части южной столицы, состоится 13 мая. Об этом на заседании регионального оргкомитета по подготовке и проведению игр Мундиаля рассказал донской губернатор Василий Голубев . В этот день ФК «Ростов» в рамках 30-го тура Российской футбольной премьер-лиги встретится с «Уралом».

«Это будет официальное открытие стадиона. При его подготовке нужно учесть опыт других городов, принимающих ЧМ, где уже состоялось открытие таких объектов. Например, Екатеринбурга. И добавить донского колорита, сделать праздник красивым» — отметил глава региона. Именно 13 мая впервые будут проданы все 45 тыс. билетов на трибуны «Ростов-Арены». Также в этот день будут работать все обслуживающие и обеспечивающие системы и сервисы, прилегающие парковки.

Василий Голубев отметил, что подготовка и проведение события международного уровня должны придать импульс развитию туризма и сферы гостеприимства в донском регионе.