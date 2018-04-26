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Венгер: «Не знаю, возьму ли я небольшую паузу, но я точно продолжу работать»
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Венгер: «Не знаю, возьму ли я небольшую паузу, но я точно продолжу работать» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о том, как команда готовится к первому матчу 1/2 финала Лиги Европы против «Атлетико».
"Мхитарян еще не вернулся в состав, а Эль-Ненни выбыл до конца сезона. Может, только против «Хаддерсфилда» сыграет.
В настоящий момент я делаю свою работу, соблюдаю заведенный порядок, фокусируюсь на том, что должен делать каждый день, чтобы хорошо подготовиться к игре. Мне будет жаль, когда я останусь без работы.
Ты всегда сомневаешься, правильно ли поступаешь, но жизнь — интересная штука, ты оказываешься в разнообразных ситуациях. До сих пор я жил жизнью, полной самых разных переживаний.
Бывало тяжело, но я всегда находил выход. Это лишь еще одна ситуация, с которой я однажды столкнусь.
Не знаю, возьму ли я небольшую паузу, но я точно продолжу работать. Для меня всегда было делом чести работать с полной самоотдачей до последнего дня контракта. Сейчас я сосредоточен на этом и не готов посвящать свое время чему бы то ни было еще.
Выходить в Лигу Чемпионов 20 лет подряд не так и просто, как казалось на каком-то этапе. Но, конечно, будет очень неприятно, если в этом году нам это не удастся. Поэтому мы хотим отдать абсолютно все силы без остатка, чтобы иметь шанс выйти в финал.
Существует ли идеальное прощание? Не знаю. Я просто хочу показать максимум, на что способен. Верю, что наш нынешний состав заслуживает чего-то особенного. Хочу сделать это ради них, добиться с ними чего-то", — сказал Венгер.
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