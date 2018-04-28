К ветерану за 1000 километров. Чтобы сказать спасибо за Победу!

Команда автопробега «Поздравь ветерана с Победой!» вернулась в краевую столицу. В этот раз мы проехали почти полторы тысячи километров по маршруту Красноярск — Уяр — Дзержинское — Абан — Чунояр — Богучаны. При этом значительная часть пути — разбитые грунтовые дороги. Но мы заехали во все населённые пункты, которые были запланированы в наших маршрутах. Нам удалось лично поздравить и поклониться больше ста участникам войны, узникам, блокадникам, труженикам тыла и детям войны.

Расскажет медаль

«Скажите, а у ваших офицеров медали настоящие, или это просто артисты в военной форме?» — такие вопросы нам задавали почти на каждой встрече, куда значительная часть команды автопробега прибывала при полном параде. Когда же мы отвечали, что ряженых среди них нет, при этом большинство «вежливых людей» ещё и имеют свой боевой путь, к нам проникались особым доверием.

Мы же спешили узнать про подвиги ветеранов. К сожалению, записывать их истории с каждым годом становится трудней. Участникам войны уже за 90 лет, они плохо слышат и говорят (при этом находят в себе силы встретиться с нами). Но по орденам и медалям наш ведущий, полковник, боевой офицер Олег Лопатко всему залу рассказывал, какие героические люди перед нами: «Медали „За отвагу“, ордена Славы, Красной звезды… Почти у всех ветеранов, которых мы встретили в этой поездке, есть такие награды. А ведь они давались за конкретные подвиги, за настоящее мужество. Несколько раз нам встретился орден Октябрьской революции — это одна из высших наград СССР, её вручали уже после войны, в том числе за особые трудовые достижения».

Бездорожье не пугает

За три дня мы провели шесть концертов. Катя Чеканинская, Зейнур Миналиев, Вадим Черкасс каждый раз своим исполнением волновали зрителей до слёз. Все районы подготовили и свои трогательные номера. Петь песни наши артисты готовы где угодно: в ДК, сельских клубах, библиотеках или прямо у ветеранов дома. Но, пожалуй, самым необычным местом встречи-концерта (причём за всю шестилетнюю историю автопробега) стал железнодорожный вокзал в Уяре. Там прямо в зале ожидания звучали «Катюша», «Баллада о матери», «День Победы», там мы говорили слова благодарности труженикам тыла и узнику Анатолию Овчеренко.

«Я считаю вокзал очень символичным местом нашей акции, — говорит редактор « АиФ на Енисее» Ольга Лобзина. — Ведь отсюда уходили на фронт, сюда возвращались с войны. Это такая связующая артерия мира и войны».

Конечно, не все ветераны смогли прийти на наши встречи. Среди них много тех, кто уже или совсем не передвигается, или делает это с трудом. Но мы всё-таки старались заехать к каждому домой и поздравить лично.

Так, участники автопробега Надежда Филатова и Антон Мишин добрались до посёлка Почет, куда ехать 80 км по бездорожью в одну сторону, где частями даже не разбитая грунтовка, а сплошная грязь и лужи.

Там их встретил ветеран, участник Сталинградской битвы Анатолий Котляр. «Конечно, мы понимали, что можем не доехать, — говорит Надежда. — Но нас там ждали, мы не могли отказаться от этой встречи. В итоге наш герой оказался очень бодрым, даже сто грамм фронтовых нам предложил. Но самое главное — записали его историю, которой я обязательно поделюсь с читателями газеты».

Всю команду автопробега тронула встреча с участником войны Павлом Подскребышевым. Он и его родные ждали нас у себя дома в Богучанах. Когда ветеран с длинной седой бородой (как оказалось, он старовер), в пиджаке, увешанном медалями, смог выйти к нам во двор, все непроизвольно ахнули. Он служил в охране приближённых Сталина, прошёл Сталинград, был в Греции, водружал знамя на рейхстаг в Берлине. Он не только пел с нами песни военных лет, но и читал стихи о любви. Когда мы прощались, фронтовик, хоть и трудно ему было передвигаться, проводил нас за ворота и сказал, что эту встречу будет помнить до конца своих дней.

Подпевала под «Клён кудрявый» и плакала Надежда Лысенко, к которой мы специально заехали в село Толстихино. Она просилась добровольцем на фронт, когда ей было всего шестнадцать лет. Воевать её не отправили, но взяли в полк охраны железной дороги. Правда, командир тогда поставил одно условие: как бы трудно ни было, не сметь плакать. Как рассказала, нам Надежда Анатольевна, первые слёзы она пролила только 9 мая, когда узнала о Победе.

Вновь собираемся в дорогу

За шесть лет команда автопробега сложилась и сплотилась. Который раз в путь мы отправились вместе с Красноярским Домом офицеров, военно-инженерным институтом СФУ, реабилитационным центром «Енисей». Вновь нам оказали поддержку депутаты ЗС края — среди них наш постоянный помощник Владислав Зырянов и его коллега Юрий Ефимов. Заместитель председателя региональной общественной организации войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Николай Силин и председатель правления Красноярской краевой ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России Алексей Машарский наградили грамотами и медалями как самих ветеранов, так и активистов ветеранских организаций. А ещё впервые с нами в автопробег отправился четырёхлетний Матвей Божков. Он трогательно читал со сцены стихи про прадеда, которые написала его мама, журналист «АиФ на Енисее» Вера Божкова.

Особые слова благодарности хочется сказать нашим партнёрам, которые помогли с подарками, — это компания «Полюс», сеть магазинов «Командор», управление краевой налоговой инспекции

К сожалению, ветераны уходят от нас с прогрессирующей скоростью. Сейчас в крае проживает чуть больше тысячи участников войны. Но и в следующем году мы вновь отправимся в путь. И будем ездить до тех пор, пока жив хотя бы один ветеран.