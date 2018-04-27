Команда «АиФ» вернулась из автопробега «Поздравь ветерана с Победой!»

Участники автопробега проехали почти полторы тысячи километров по районам края, чтобы поздравить ветеранов Великой Отечественной войны. Побывали в шести районах края, лично поздравили более ста ветеранов, жителей блокадного Ленинграда, узников концлагерей, тружеников тыла и детей войны.

Ветераны, несмотря на возраст и болячки, демонстрируют сильный характер, жизнелюбие, доброту. И все время повторяют «Не дай Бог вам пережить такое». Когда они рассказывали свои истории, даже в глазах суровых мужчин появлялись слезы. А ведь в нашей команде было много офицеров, прошедших горячие точки уже в мирное время.

Крайней точкой автопробега стал посёлок Богучаны. Там поздравили удивительного ветерана, участника Сталинградской битвы Анатолия Поскрёбышева. Там же был ранен, но после госпиталя вновь на фронт, дошел до Берлина.

«Эти три дня мы будем ещё вспоминать долго. Невероятные встречи с ветеранами, которых осталось совсем мало. Было столько эмоций! Были и слезы. Ведь этим людям пришлось пережить столько! Мы записали удивительные истории удивительных людей. Обязательно расскажем о них в нашей газете», — говорит Ольга Лобзина, главный редактор «АиФ на Енисее».

Коллектив редакции приносит слова благодарности друзьям и партнерам, которые каждый год помогают организовывать автопробег. Уже пять лет с нами проводят эту акцию Красноярский дом офицеров, Военно-инженерный институт СФУ, три года назад присоединились ребята из реабилитационного центра «Енисей». Благодаря им мы добирались в самые отдаленные поселки за 70-100 км по бездорожью, чтобы поздравить единственного ветерана и записать его историю. Нас поддержали депутаты Законодательного собрания края Владислав Валерьевич Зырянов, Юрий Александрович Ефимов. Мы признательны ВГТРК-Красноярск за информационную поддержку, а также нашим постоянным спонсорам — компании «Полюс», Управлению краевой налоговой инспекции и торговой сети «Командор», приготовившим подарки ветеранам.

Музыканты, которые по первому звонку отправлялись с нами в дорогу, — это Зейнур Миналиев, Вадим Черкас и Катюша Чеканинская. Исполнение песен военных лет — будь то концерт в сельском Доме культуре или во дворе ветерана — не оставляло никого равнодушным, в том числе и подростков, а их на встречах было много.

Был в команде и самый маленький участник автопробега, Матвей — четырехлетний сын нашего журналиста Веры Божковой. Он так трогательно читал стихи про своего деда героя, написанные мамой, что у присутствующих это вызывало не только умиление, но и слезы.