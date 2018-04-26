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Участники автопробега «Поздравь ветерана в Победой!» добрались до Богучан
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Участники автопробега «Поздравь ветерана в Победой!» добрались до Богучан 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Команда редакции «АиФ на Енисее» с партнёрами продолжает автопробег «Поздравь ветерана с Победой!».
26 апреля — третий день акции. Участники автопробега добрались до села Богучаны.
«Мы уже побывали в пяти районах— Березовском, Уярском, Тасеевском, Дзержинском и Абанском. Заезжали к ветеранам домой. Трогательные встречи, записали удивительные истории ветеранов. Обязательно расскажем на страницах «АиФ на Енисее», — сообщили в редакцию участники автопробега.
Участники автопробега провели мероприятие в районной библиотеке Богучан, где присутствовал один ветеран, более 10 тружеников тыла, один узник концлагеря. Ещё к двоим ветеранам команда заедет домой.
Ветеран Виталий Абаев воевал на Курской дуге, дошел до Польши. Был артиллеристом, когда подбил 5 самолетов, получил медаль за боевые заслуги. На боевом орудии, из которого он стрелял, всего 7 звездочек — это 7 подбитых самолётов.
В заключение в память о жертвах войны участники пробега возложили цветы возле памятника Победы.
Напомним, автопробег «Поздравь ветерана с Победой!» проходит уже в шестой раз.
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