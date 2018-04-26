Прогноз на матч Марсель — Зальцбург: чего ждать от первого полуфинала Лиги Европы на «Велодроме»

«Марсель» — «Ред Булл Зальцбург». Прогноз на матч 1/2 финала Лиги Европы (26.04.2018, 22:05 мск).

Кто бы не вышел в финал из пары «Марсель» — «Зальцбург», эта команда будет считаться андердогом финала на бумаге, хотя по ходу турнира обе команды смогли доказать неслучайность того, что они добрались до столь высокой стадии. Небольшим фаворитом этого противостояния считаются марсельцы, которые обладают более опытным составом, но это, конечно, отнюдь не гарантирует того, что они завоюют путёвку в финал. Букмекеры предлагают на проход провансальцев коэффициент 1.63, тогда как выход в финал австрийских «быков» оценен коэффициентом 2.36.

"Марсель"

"Марсель" с Руди Гарсией построил отличную команду за последние полтора года, которая горит желанием играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне, и при дальнейшем прогрессе вполне может бороться там за выход в плей-офф самого престижного клубного турнира континента. Хотя всё пока весьма шатко. Так, во французской Лиге 1 провансальцы за 4 тура до финиша делят третье место с Лионом, отставая от «Монако» на одно очко. Кто-то из этой тройки может пролететь мимо Лиги чемпионов. В позапрошлом туре чемпионата «Марсель» с огромным трудом вырвал волевую победу над «Труа» (3:2), а в минувшие выходные было поспокойней — домашний разгром «Лилля» (5:1).

Embed from Getty Images

У команды Руди Гарсии остаётся запасной вариант попадания в Лигу чемпионов — выигрыш трофея Лиги Европы. Нынешнюю еврокубковую кампанию «Марсель» начал ещё с квалификации, сумев пройти бельгийский «Остенде» (4:2, 0:0) и словенский «Домжале» (1:1, 3:0). На групповой стадии провансальцы заняли в своём квартете второе место, пропустив вперёд как раз «Зальцбург», но опереди «Коньяспор» и «Гимарайнш». На стадии плей-офф были достаточно уверенно пройдены «Брага» (3:0, 0:1) и «Атлетик» (3:1, 2:1). А вот в четвертьфинале болельщикам «Марселя» пришлось понервничать, когда их команда проиграла выездной матч «РБ Лейпциг» (0:1), после чего дома пропустила быстрый гол, но он не сломил подопечных Руди Гарсии, которые в итоге крупно победили 5:2.

"Ред Булл Зальцбург"

Конечно, выход «Зальцбурга» многими воспринимается как большая сенсация. Австрийский чемпионат далеко не самый топовый, и то что «быки» находятся в двух шагах от того, чтобы досрочно оформить пятый кряду чемпионский титул мало кого устрашает в Европе. Всё-таки ранее этот клуб не гремел на международной арене — лучшее достижение «Зальцбурга» в ЛЕ был выход в 1/8 финала в сезоне 2013/2014, где команда проиграла «Базелю». Хотя не стоит забывать, что 24 года назад австрийцы играли в финале Кубка УЕФА , где проиграли миланскому «Интеру».

Embed from Getty Images

Нынешняя еврокубковая компания «Зальцбурга» началась в августе, когда в раунде плей-офф был дважды обыгран румынский «Вииторул» (3:1, 4:0). Групповую стадию «быки» также преодолели без поражений, оставив позади себя «Марсель», «Коньяспор» и «Гимарайнш». В 1/16 финала в упорной борьбе был пройден «Реал Сосьедад» (2:2, 2:1), а затем сенсационно, благодаря выездной победе, была пройдена дортмундская «Боруссия» (2:1, 0:0). В четвертьфинале команда Марко Розе потерпела первое поражение, проиграв в гостях «Лацио» (2:4). В домашнем матче «Зальцбург» пропустил первым в начале второго тайма, и казалось, что это всё, но австрийцы продемонстрировали характер и выиграли матч со счётом 4:1. Особенно потрясло, когда в середине второго тайма в течение четырёх минут команда Розе забила в ворота итальянцев 3 гола.

Ориентировочные составы

Где смотреть матч

Матч «Марсель» — «Зальцбург» можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 2», начиная с 21:55 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция этой встречи будет доступна на сайте LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Марсель" и «Зальцбург» впервые встретились между собой — жребий определили их в один квартет на групповой стадии. В сентябре австрийцы в домашнем матче смогли обыграть марсельцев с минимальным счётом 1:0, благодаря году Даббура в середине второго тайма. В декабре же провансальцы дома сыграли вничью 0:0, которая их вполне устроила, так как «быков» они бы в любом случае не догнали, а ничьи им хватало для того, чтобы обеспечить за собой вторую строчку в таблице.

Embed from Getty Images

Интересные факты

"Марсель" на предыдущих стадиях плей-офф ЛЕ прошёл «Брагу» (3:0, 0:1), «Атлетик» (3:1, 2:1) и «РБ Лейпциг» (0:1, 5:2);

"Марсель" выиграл 7 из восьми домашних матчей в нынешней еврокубковой кампании, при одной ничьей (+7=1-0, 21:6);

В последних трёх матчах «Марсель» забивал не менее трёх голов (+3=0-0, 13:5);

В последних 14-ти матчах «Марсель» лишь однажды не пропустил;

"Зальцбург" на предыдущих стадиях плей-офф ЛЕ прошёл «Реал Сосьедад» (2:2, 2:1), «Боруссию» (2:1, 0:0) и «Лацио» (2:4, 4:1);

В трёх последних выездных матчах в еврокубках «Зальцбург» забивал по 2 гола;

"Зальцбург" выиграл лишь 1 из последних пяти выездных матчей (+1=2-2, 10:9).

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"