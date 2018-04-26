В Волгограде сформируют местную сборную по боевому самбо 29 апреля

29 апреля в Волгограде пройдет открытый чемпионат по боевому самбо, посвященный дню образования Росгвардии.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в РОО «Волгоградская федерация боевого самбо», в мероприятии примет участие 300 человек, в числе которых местные спортсмены и гости из Ростова, Саратова, Астрахани, Сочи, Краснодара и Калмыкии. По итогам соревнований сформируют сборную региона, которая проедет защищать его честь на Первенстве России.

На мероприятии зрители смогут увидеть образцы вооружения и боевой техники, стоящие на вооружении в Росгвардии.

Региональное первенство по боевому самбо среди детей и юношей стартует 29 апреля в 11:00. Церемония открытия соревнований, выступление танцевальных и творческих коллективов, награждение победителей учебно-тренировочных поединков запланировано на 14:00. Бои мужчин в рамках чемпионата Волгограда начнутся в 18:00. Соревнования пройдут в «ВолгоградЭКСПО», вход для всех свободный.