Джан готов отказать «Ювентусу» и «Баварии» и продлить контракт с «Ливерпулем»

Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан , контракт которого рассчитан до лета этого года, может подписать новое соглашение и остаться в команде, сообщает журналист Мутаз Чехаде в своём «твиттере».

Футболист долгое время не мог договориться с руководством мерсисайдцев об условиях нового контракта и, как ожидалось, должен был покинуть клуб в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Однако в последние несколько недель ситуация изменилась — Джан впечатлён результатами и амбициями «Ливерпуля» и рассматривает возможность продолжить переговоры и остаться в команде.

На 24-летнего полузащитника долгое время претендовал «Ювентус». Также сообщалось об интересе к Джану со стороны «Баварии», за которую игрок выступал ранее.