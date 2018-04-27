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Джан готов отказать «Ювентусу» и «Баварии» и продлить контракт с «Ливерпулем»
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Джан готов отказать «Ювентусу» и «Баварии» и продлить контракт с «Ливерпулем» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Soccer News
Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан, контракт которого рассчитан до лета этого года, может подписать новое соглашение и остаться в команде, сообщает журналист Мутаз Чехаде в своём «твиттере».
Футболист долгое время не мог договориться с руководством мерсисайдцев об условиях нового контракта и, как ожидалось, должен был покинуть клуб в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Однако в последние несколько недель ситуация изменилась — Джан впечатлён результатами и амбициями «Ливерпуля» и рассматривает возможность продолжить переговоры и остаться в команде.
На 24-летнего полузащитника долгое время претендовал «Ювентус». Также сообщалось об интересе к Джану со стороны «Баварии», за которую игрок выступал ранее.
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