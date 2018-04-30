Полузащитник «Ливерпуля» продолжит карьеру в «Ювентусе»

Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан подпишет контракт с «Ювентусом». Об этом сообщает La Gazzeta dello sport.

24-летний футболист договорился с туринским клубом о пятилетнем контракте, который в ближайшее время будет подписан. Осталось только договориться о малозначительных деталях соглашения.

Отмечается, что зарплата Джана в «Ювентусе» составит €6 млн К футболисту также проявляли интерес «Бавария» и «Пари Сен-Жермен», но он сделал выбор в пользу «старой синьоры».