Ещё
Полузащитник «Ливерпуля» продолжит карьеру в «Ювентусе»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Полузащитник «Ливерпуля» продолжит карьеру в «Ювентусе» 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан подпишет контракт с «Ювентусом». Об этом сообщает La Gazzeta dello sport.
24-летний футболист договорился с туринским клубом о пятилетнем контракте, который в ближайшее время будет подписан. Осталось только договориться о малозначительных деталях соглашения.
Отмечается, что зарплата Джана в «Ювентусе» составит €6 млн  К футболисту также проявляли интерес «Бавария» и «Пари Сен-Жермен», но он сделал выбор в пользу «старой синьоры».
Ранее сообщалось, что нападающему «Ливерпуля» Мохаммеду Салаху грозит трехматчевая дисквалификация в Английской премьер-лиге.
Газета.Ru: последние новости
Российская гимнастка поразила фанатов откровенными фотографиями Наставник "СКА-Хабаровск": арбитр не поставил пенальти, отвернулся и внаглую бежит В майские праздники в столице ограничат продажу алкоголя
Комментарии  Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Родченков подал иск к Прохорову12
Шанс для России: Салах может пропустить ЧМ-20186
Умерла 15-летняя российская сноубордистка59
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»303
Кудрявцева показала откровенное фото46
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение