В омской школе избили шестиклассника

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Полицейские начали проверку по факту избиения ученика 6 класса гимназии № 146, расположенной в Центральном округе Омске. Поводом для проверки послужило видео из социальных сетей.

«Между учащимися 6 класса произошёл словесный конфликт, который закончился тем, что один из подростков нанес другому несколько ударов. За медицинской помощью пострадавший ребенок не обращался», — уточнили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Отметим, что школьники опубликовали в социальных сетях видео избиения своего одноклассника.