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В омской школе избили шестиклассника
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В омской школе избили шестиклассника 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Полицейские начали проверку по факту избиения ученика 6 класса гимназии № 146, расположенной в Центральном округе Омске. Поводом для проверки послужило видео из социальных сетей.
«Между учащимися 6 класса произошёл словесный конфликт, который закончился тем, что один из подростков нанес другому несколько ударов. За медицинской помощью пострадавший ребенок не обращался», — уточнили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Отметим, что школьники опубликовали в социальных сетях видео избиения своего одноклассника.
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