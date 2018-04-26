Народ в восторге от двухлетнего барабанщика

Мальчик Леннокса из США покорил Сеть игрой на импровизированной ударной установке. Удивительно, что в столь раннем возрасте он владеет палочками лучше некоторых взрослых.

На кадрах домашнего видео показано, как ребенок под музыку бьет палочками по столику, не пропуская ни одного бита и даже показывает соло. Пока сверстники Леннокса делают первые шаги в изучении алфавита, тот демонстрирует изумительное чувство ритма, пишетпортал Mashable. За короткое время ролик посмотрели более 33 000 раз. В комментариях к нему пользователи YouTube выразили свое восхищение талантливым мальчишкой.