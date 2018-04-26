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Народ в восторге от двухлетнего барабанщика
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Народ в восторге от двухлетнего барабанщика 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Мальчик Леннокса из США покорил Сеть игрой на импровизированной ударной установке. Удивительно, что в столь раннем возрасте он владеет палочками лучше некоторых взрослых.
На кадрах домашнего видео показано, как ребенок под музыку бьет палочками по столику, не пропуская ни одного бита и даже показывает соло. Пока сверстники Леннокса делают первые шаги в изучении алфавита, тот демонстрирует изумительное чувство ритма, пишетпортал Mashable. За короткое время ролик посмотрели более 33 000 раз. В комментариях к нему пользователи YouTube выразили свое восхищение талантливым мальчишкой.
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Комментарии  Ещё 1 источник 
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