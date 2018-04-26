Контест Chill Session

29 апреля в Сноупарке Уктуса

Cash for Tricks | Призовой фонд 15 000 рублей

Программа мероприятия

Старт 14:00 Раскатка до 14:45 Jam session с 15:00 до 16:30 В 16:30 награждение за лучший трюк и лучшую уборку

После награждения свободное катание и chill, зарегистрироваться и задать вопросы можно в группе ГЛК «Уктус» ВКонтакте

Изображение:

Адрес:

Текст адреса:

ул. Зимняя, 27, ГЛК Уктус

Центр карты:

56.77428806793725,60.645821500000025

Масштаб карты:

Координаты точки:

56.774288,60.645822

Дата:

воскресенье, апреля 29, 2018

Комментарий к дате:

14:00 Ссылка на регистрацию:

https://vk.com/sk_uktus?w=wall-131584190_12208

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