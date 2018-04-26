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Контест Chill Session
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Контест Chill Session 

Overtime.life 1 час назад
Фото: Overtime.life
29 апреля в Сноупарке Уктуса
Cash for Tricks | Призовой фонд 15 000 рублей
Программа мероприятия
Старт 14:00  Раскатка до 14:45  Jam session с 15:00 до 16:30  В 16:30 награждение за лучший трюк и лучшую уборку
После награждения свободное катание и chill, зарегистрироваться и задать вопросы можно в группе ГЛК «Уктус» ВКонтакте
Изображение:
Адрес:
Текст адреса:
ул. Зимняя, 27, ГЛК Уктус
Центр карты:
56.77428806793725,60.645821500000025
Масштаб карты:
Координаты точки:
56.774288,60.645822
Дата:
воскресенье, апреля 29, 2018
Комментарий к дате:
14:00  Ссылка на регистрацию:
https://vk.com/sk_uktus?w=wall-131584190_12208
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