В пригороде Кургана в мусорных мешках нашли трупы животных

Чудовищную находку обнаружила Анна Шульмина на выезде из поселка Белый Яр. Ее внимание привлек щенок, бегающий вдоль трассы. Девушка остановилась и попыталась поймать напуганную собачку, но песик не давался в руки, заставлял пройти несколько метров вдоль дороги. Через пару метров Анна увидела несколько черных полиэтиленовых пакетов для мусора доверху наполненых трупами погибших собак и кошек. Фотографиями своей находки девушка поделилась в соцсетях. Вместе с курганскими группами зоозащиты они планируют обратиться в полицию и найти хозяина животных.

— Там в мешках, не одно и даже не два животных: вперемешку кошки и собаки. Мы предполагаем, что это останки питомцев какого-то частного приюта. Возможно, кто-то намеренно издевался и мучил собак и кошек, а потом еще живых складывал в пакет и вывозил, — рассуждают зоозащитники.

Напомним, что 23 апреля, пьяный курганец на глазах жильцов своего дома выбросил с третьего этажа свою собаку, а затем добил ее. Поэтому в жестокости сценариев как могли погибнуть животные, сомневаться не приходится.