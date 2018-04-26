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В пригороде Кургана в мусорных мешках нашли трупы животных
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В пригороде Кургана в мусорных мешках нашли трупы животных 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Чудовищную находку обнаружила Анна Шульмина на выезде из поселка Белый Яр. Ее внимание привлек щенок, бегающий вдоль трассы. Девушка остановилась и попыталась поймать напуганную собачку, но песик не давался в руки, заставлял пройти несколько метров вдоль дороги. Через пару метров Анна увидела несколько черных полиэтиленовых пакетов для мусора доверху наполненых трупами погибших собак и кошек. Фотографиями своей находки девушка поделилась в соцсетях. Вместе с курганскими группами зоозащиты они планируют обратиться в полицию и найти хозяина животных.
— Там в мешках, не одно и даже не два животных: вперемешку кошки и собаки. Мы предполагаем, что это останки питомцев какого-то частного приюта. Возможно, кто-то намеренно издевался и мучил собак и кошек, а потом еще живых складывал в пакет и вывозил, — рассуждают зоозащитники.
Напомним, что 23 апреля, пьяный курганец на глазах жильцов своего дома выбросил с третьего этажа свою собаку, а затем добил ее. Поэтому в жестокости сценариев как могли погибнуть животные, сомневаться не приходится.
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