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Чемпионат мира по хоккею среди юниоров. 1/4 финала. Россия — США (прямая видеотрансляуция)
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Чемпионат мира по хоккею среди юниоров. 1/4 финала. Россия — США (прямая видеотрансляуция) 

Российский стадион 1 час назад
Фото: Российский стадион
Сегодня на чемпионате мира по хоккею среди юниоров (игроки не старше 18-ти лет), который проходит в Челябинске и Магнитогорске, определятся полуфиналисты.
Российские хоккеисты добыли на групповой стадии турнира две победы в основное время, затем проиграли финнам и во вторник вырвали победу у словаков. Подопечные Александра Зыбина заняли второе место в группе В и в 1/4 финала встретятся со сборной США, которая завершила предварительный раунд на третьей строчке турнирной таблицы группы А.
Начало матча Россия — США в 17:35 мск.
В других четвертьфинальных поединках сыграют: Канада — Чехия, Швеция — Словакия и Финляндия — Белоруссия
Итоговые турнирные таблицы группового этапа:
Группа А  Команда
В (ВО)
П (ПО)
Канада (U-18)
Швеция (U-18)
США (U-18)
21-14  Белоруссия (U-18)
11-24  Швейцария (U-18)
10-21  Группа В  Команда
В (ВО)
П (ПО)
Финляндия (U-18)
Россия (U-18)
20-13  Словакия (U-18)
19-14  Чехия (U-18)
15-14  Франция (U-18)
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