Чемпионат мира по хоккею среди юниоров. 1/4 финала. Россия — США (прямая видеотрансляуция)

Сегодня на чемпионате мира по хоккею среди юниоров (игроки не старше 18-ти лет), который проходит в Челябинске и Магнитогорске, определятся полуфиналисты.

Российские хоккеисты добыли на групповой стадии турнира две победы в основное время, затем проиграли финнам и во вторник вырвали победу у словаков. Подопечные Александра Зыбина заняли второе место в группе В и в 1/4 финала встретятся со сборной США, которая завершила предварительный раунд на третьей строчке турнирной таблицы группы А.

Начало матча Россия — США в 17:35 мск.

В других четвертьфинальных поединках сыграют: Канада — Чехия, Швеция — Словакия и Финляндия — Белоруссия

Итоговые турнирные таблицы группового этапа:

Группа А Команда

В (ВО)

П (ПО)

Канада (U-18)

Швеция (U-18)

США (U-18)

21-14 Белоруссия (U-18)

11-24 Швейцария (U-18)

10-21 Группа В Команда

В (ВО)

П (ПО)

Финляндия (U-18)

Россия (U-18)

20-13 Словакия (U-18)

19-14 Чехия (U-18)

15-14 Франция (U-18)