Сегодня на чемпионате мира по хоккею среди юниоров (игроки не старше 18-ти лет), который проходит в Челябинске и Магнитогорске, определятся полуфиналисты.
Российские хоккеисты добыли на групповой стадии турнира две победы в основное время, затем проиграли финнам и во вторник вырвали победу у словаков. Подопечные Александра Зыбина заняли второе место в группе В и в 1/4 финала встретятся со сборной США, которая завершила предварительный раунд на третьей строчке турнирной таблицы группы А.
Начало матча Россия — США в 17:35 мск.
В других четвертьфинальных поединках сыграют: Канада — Чехия, Швеция — Словакия и Финляндия — Белоруссия
Итоговые турнирные таблицы группового этапа:
Группа А Команда
В (ВО)
П (ПО)
Канада (U-18)
Швеция (U-18)
США (U-18)
21-14 Белоруссия (U-18)
11-24 Швейцария (U-18)
10-21 Группа В Команда
В (ВО)
П (ПО)
Финляндия (U-18)
Россия (U-18)
20-13 Словакия (U-18)
19-14 Чехия (U-18)
15-14 Франция (U-18)