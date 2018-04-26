Россия — США: букмекеры назвали фаворита 1/4 финала юниорского ЧМ по хоккею

Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.

Букмекеры считают Россию аутсайдером и предлагают поставить на команду Александра Зыбина за 3.00. Шансы США на победу оценены коэффициентом 1.90. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.50.

По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 6,5 шайбы принимаются за 2.10, а на ТМ 6,5 шайбы — за 1.67.

Коэффициент на итоговую победу России — 2.30, а на победу США — 1.55. Поставить на победу сборной США с форой "-1,5" предлагают за 2.40.

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