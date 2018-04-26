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Луис Энрике пригласит Наингголана в «Арсенал»?
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Луис Энрике пригласит Наингголана в «Арсенал»? 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший главный тренер «Барселоны» и «Ромы» Луис Энрике в случае назначения на пост наставника «Арсенала» намерен пригласить в английский клуб полузащитника римлян Раджу Наингголана, утверждает Sun. Испанский специалист входит в шорт-лист потенциальных сменщиков Арсена Венгера, который покинет занимаемый пост после завершения сезона-2017/18.
Отметим, что стоимость бельгийского хавбека, по данным transfermarkt.de, составляет 39,3 миллиона фунтов (45 миллионов евро). Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что новый тренер «Арсенала» получит на усиление состава 50 миллионов фунтов (57,2 миллиона евро).
Наингголан выступает за «Рому» с 2014 года. Его котракт с итальянским клубом рассчитан до лета 2021 года. В этом сезоне полузащитник принял участие в 38 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забив 4 мяча и сделав 9 результативных передач.
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