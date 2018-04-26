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В список вещей, запрещенных к проносу на «Самара Арену», вошли селфи-палки и еда
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В список вещей, запрещенных к проносу на «Самара Арену», вошли селфи-палки и еда 

ТРК Губерния 1 час назад
Опубликован список вещей, запрещенных к проносу на «Самара Арену». Посетителям, желающим попасть на тестовые матчи на стадион, которые состоятся 28 апреля и 6 мая, стоит проверить, нет ли в их карманах и сумках следующего: помимо запрета на алкоголь, наркотики и оружие, эмбарго наложат на селфи-палки, зонты-трости и любую еду. Напитки с собой можно взять в таре — пластиковой, жестяной, стеклянной, объем не должен превышать 0,5 л. Кроме того, нельзя будет проносить распыляющиеся вещества. Фляги и термосы тоже придется оставить дома. Велосипеды, самокаты, ролики, дроны и музыкальные инструменты — за исключением горнов и дудок— тоже запрещены. Посетителей проверят на наличие фонарей, устройств, оснащенных лазерами. Они могут помешать проведению матча. Под запрет попадают флаги и баннеры, чей размер превышает 2 на 1,5 метра. Недопустимы оскорбляющие и, тем более, экстремистские материалы. Более подробную информацию можно найти на нашем сайте guberniatv.ru, а также в соцсетях — в официальных сообществах Самара-2018.
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