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После первого тестового матча «Ротор-Волгоград» оштрафовали на 5 000 руб
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После первого тестового матча «Ротор-Волгоград» оштрафовали на 5 000 руб 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
«Ротор» оштрафовали на 5 000 рублей за нарушение Дисциплинарного регламента РФС во время первого тестового матча на «Волгоград Арене» с Владивостокской командой «Луч-Энергия».
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе Российского футбольного союза, такое решение 25 апреля вынес Контрольно-дисциплинарный комитет РФС. Его представители также вынесли «Ротору» три замечания за нарушение Технического и Коммерческого регламентов, а также Регламента Первенства в соответствии со статьями 12 и 111 Дисциплинарного регламента союза.
Напомним, первый тестовый матч прошел на «Волгоград Арене» 21 апреля и завершился со счетом 4:2 в пользу «Ротора».
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