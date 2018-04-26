Деян Ловрен: «Уверен, что „Ливерпуль“ забьет в Риме»

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен уверен, что его команда сможет забить «Роме» в ответной игре 1/2 финала Лиги чемпионов. В домашнем матче «красные» победили со счетом 5:2.

— Я уверен, что мы можем забить и в Риме, — цитирует Liverpool Echo Ловрена. — У нас было много моментов. «Рома» любит играть в футбол, и нам это на руку. Знаем, что в Риме будет сумасшедшая атмосфера. Но мы пережили нечто подобное, играя с «Манчестер Сити». Знаем, что нам нужно делать. Если забьем быстрый гол, ситуация станет совсем иной. Уверен, что у нас снова будут шансы. С нашей атакой я даже за это не переживаю. Нам только нужно учесть свои ошибки. Нужно лучше контролировать игру до последнего.

Мы не «Барселона», играем в другой футбол. Не будем думать о том, как мы забили пять мячей в первой встрече. Будем играть, словно счет равный. Знаем, что нужно делать.