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Кошмарный промах игрока «Бока Хуниорс» из вратарской. Видео
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Кошмарный промах игрока «Бока Хуниорс» из вратарской. Видео 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий «Бока Хуниорс» Рамон Абила в домашнем матче группового турнира Кубка Либертадорес против «Палмейраса» (0:2) отметился ужасающим промахом. Форвард, получив передачу с правого фланга, не смог переправить мяч в ворота бразильского клуба, находясь во вратарской площади соперника. Голкипер гостей Жаилсон в этом моменте никак не мог помешать нападающему аргентинской команды.
После четырех матчей в группе H «Бока Хуниорс» занимает второе место, набрав 5 очков. «Палмейрас» занимает первую строчку (10 очков).
How on earth did he miss that?! 😱😱😱 pic.twitter.com/wjcjmtbNv8
— Goal (@goal) 26 апреля 2018 г.
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