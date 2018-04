Кошмарный промах игрока «Бока Хуниорс» из вратарской. Видео

Нападающий «Бока Хуниорс» Рамон Абила в домашнем матче группового турнира Кубка Либертадорес против «Палмейраса» (0:2) отметился ужасающим промахом. Форвард, получив передачу с правого фланга, не смог переправить мяч в ворота бразильского клуба, находясь во вратарской площади соперника. Голкипер гостей Жаилсон в этом моменте никак не мог помешать нападающему аргентинской команды.

После четырех матчей в группе H «Бока Хуниорс» занимает второе место, набрав 5 очков. «Палмейрас» занимает первую строчку (10 очков).

How on earth did he miss that?! 😱😱😱 pic.twitter.com/wjcjmtbNv8

— Goal (@goal) 26 апреля 2018 г.