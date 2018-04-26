Объявлен старт предпродаж в новый клуб «ФизКульт Бурнаковский»

Нижегородская Фитнес Группа объявила о старте предпродаж карт в новый фитнес-клуб «ФизКульт», расположенный в микрорайоне Бурнаковский.

«Новый клуб — яркий и современный, такой же как наши клиенты, — отмечает генеральный директор Нижегородской Фитнес Группы Елена Фадеева . — Фитнес давно вышел за рамки физкультуры. Сегодня это образ жизни, мышления. Это определенный круг общения. Создавая фитнес-клубы, наша компания прежде всего стремиться искренне помочь людям быть здоровыми, красивыми и успешными».

Новый клуб будет двухуровневым, с просторным тренажерным залом и залом групповых программ. Он будет оснащен современным, технологичным оборудованием, большим светлым бассейном и турецкой сауной. Иными словами, «ФизКульт Бурнаковский» станет очередным полноформатным клубом, в котором будут сочетаться лучшие технологии всех клубов сети и тенденции современной фитнес-индустрии.

Открытие клуба состоится 1 октября 2018 года, однако абонементы по специальной цене можно приобрести уже сейчас.

Кстати, в 2018 году Нижегородская Фитнес Группа планирует открыть еще один клуб «ФизКульт» в центре Автозаводского района, а в 2019 году — второй клуб «ФизКульт» в Дзержинске.

Таким образом, компания четко идет к реализации главной цели — делает фитнес доступным для каждого нижегородца.

Отдел продаж «ФизКульт Бурнаковский»:

Тел. 2 200 350 www.fizkult-nn.ru