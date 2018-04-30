«Арсенал» отказался от услуг Энрике

По данным The Times, руководители «пушкарей» провели встречу, в ходе которой обсудили кандидатуру бывшего наставника «Барселоны» Луиса Энрике

СМИ: Руководство «Арсенала» расходится во мнении при выборе нового главного тренера

Отмечается, что большинство представителей «канониров» выступают против приглашения испанского специалиста из-за его требований по контракту и летней трансферной компании.

Источник уверяет, что «Арсенал» отказался от услуг 47-летнего тренера и сосредоточился на других кандидатурах.

Ранее сообщалось, что Энрике требует от лондонцев 200 млн фунтов на усиление состава, а также контракт с зарплатой в 15 млн евро за сезон.