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«Арсенал» отказался от услуг Энрике
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«Арсенал» отказался от услуг Энрике 

Советский спорт 35 минут назад
Фото: Soccer News
По данным The Times, руководители «пушкарей» провели встречу, в ходе которой обсудили кандидатуру бывшего наставника «Барселоны» Луиса Энрике.
СМИ: Руководство «Арсенала» расходится во мнении при выборе нового главного тренера
Отмечается, что большинство представителей «канониров» выступают против приглашения испанского специалиста из-за его требований по контракту и летней трансферной компании.
Источник уверяет, что «Арсенал» отказался от услуг 47-летнего тренера и сосредоточился на других кандидатурах.
Ранее сообщалось, что Энрике требует от лондонцев 200 млн фунтов на усиление состава, а также контракт с зарплатой в 15 млн евро за сезон.
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