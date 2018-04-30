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«Арсенал» передумал приглашать тренера Энрике
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«Арсенал» передумал приглашать тренера Энрике 

Газета.Ru 58 минут назад
Фото: Газета.Ru
Лондонский «Арсенал» отказался от идеи приглашения на пост главного тренера испанского специалиста Луиса Энрике, сообщает "Советский спорт".
По данным английского издания The Times, в руководстве «канониров» большинство представителей выступает против кандидатуры испанца. В частности, основными причинами послужили требования Энрике по контракту и летней трансферной кампании.
В клубе приняли решение не продолжать переговоров с 47-летнем тренером и сосредоточиться на других кандидатурах замены нынешнему наставнику «пушкарей» Арсену Венгеру, который по окончании сезона покинет команду.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» проиграл «МЮ» в 36-м туре Английской премьер-лиги.
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