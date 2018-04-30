«Арсенал» передумал приглашать тренера Энрике

По данным английского издания The Times, в руководстве «канониров» большинство представителей выступает против кандидатуры испанца. В частности, основными причинами послужили требования Энрике по контракту и летней трансферной кампании.

В клубе приняли решение не продолжать переговоров с 47-летнем тренером и сосредоточиться на других кандидатурах замены нынешнему наставнику «пушкарей» Арсену Венгеру , который по окончании сезона покинет команду.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» проиграл «МЮ» в 36-м туре Английской премьер-лиги.