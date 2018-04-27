Энрике требует от «Арсенала» 200 млн фунтов на усиление команды

По данным The SUN, бывший наставник «Барселоны» потребовал у боссов «пушкарей» 200 млн фунтов на усиление коллектива в летнее трансферное окно.

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Отмечается, что Энрике хочет продать большую часть команды. Только форварды Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг продолжат выступление на "Эмирейтс"

Ранее сообщалось, что «Арсенал» не может договориться с Энрике по поводу зарплаты — специалист просит 15 млн фунтов в год, что не устраивает руководство «канониров».