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Энрике требует от «Арсенала» 200 млн фунтов на усиление команды
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Энрике требует от «Арсенала» 200 млн фунтов на усиление команды 

Советский спорт 53 минуты назад
Фото: LiveSport.Ru
По данным The SUN, бывший наставник «Барселоны» потребовал у боссов «пушкарей» 200 млн фунтов на усиление коллектива в летнее трансферное окно.
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Отмечается, что Энрике хочет продать большую часть команды. Только форварды Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг продолжат выступление на "Эмирейтс".
Ранее сообщалось, что «Арсенал» не может договориться с Энрике по поводу зарплаты — специалист просит 15 млн фунтов в год, что не устраивает руководство «канониров».
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