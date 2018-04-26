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Луис Энрике хочет переманить в «Арсенал» лидера «Ромы»
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Луис Энрике хочет переманить в «Арсенал» лидера «Ромы» 

LiveSport.Ru 57 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Бывший главный тренер «Барселоны» Луис Энрике, который считается одним из претендентов на должность главного тренера «Арсенала», в случае назначения планирует приобрести полузащитника «Ромы» Раджу Наинголлана, утверждает британское издание The Sun.
Сумма трансфера составит порядка 45 миллионов фунтов.
Напомним, что Арсен Венгер покинет пост главного тренера «Арсенала» по окончании нынешнего сезона после 22 лет работы.
В «Арсенале» хотят, чтобы Венгера сменил Артета
В чемпионате Италии сезона-2017/18 бельгийский полузащитник сыграл в 28 матчах, забил четыре мяча и отдал семь голевых передач.
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