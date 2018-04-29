Косецкая — серебряный призёр чемпионата Европы по бадминтону

Россиянка Евгения Косецкая в финале женского одиночного разряда чемпионата Европы по бадминтону в Уэльве уступила испанке Каролине Марин.

В финале женского парного разряда Габриэла и Стефани Стоевы из Болгарии оказались сильнее француженок Эмели Лефель и Анне Тан.

Бадминтон. Чемпионат Европы. Уэльва, Испания Женщины. Одиночный разряд. Финал Евгения Косецкая (Россия) — Каролина Марин (Испания) — 0:2 (15:21, 7:21)

Женщины. Парный разряд. Финал Г. Стоева/С. Стоева (Болгария) — Э. Лефель/А. Тан (Франция) — 2:0 (21:12, 21:10).