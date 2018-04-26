Зимин: «Результат у „Трактора“ есть — а тренер Гатиятулин „висит“»

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер России Евгений Зимин порассуждал о тренерских перестановках в КХЛ. Десятый сезон КХЛ, чемпионом стал «Ак Барс». 1 мая откроется рынок свободных агентов.

«Есть назначения, которые удивляют и есть назначения, которые выглядят сомнительными. Я рад за молодого Воробьева, которому, если верить слухам, доверили и СКА, и сборную России. Это очень большой аванс, но, считаю, что династия Воробьевых по совокупности своей службы в российском хоккее свой шанс заслужила. Причем Воробьев-младший в отличие от старшего — игровик, это большой плюс.

Для меня не понятно, почему финалист Востока «Трактор» вроде бы так и не сумел сохранить своего тренера Гатиятулина. Странно, результат у клуба есть — а тренер «висит». Из ”Амура” в «Автомобилист» уходит Андрюха Мартемьянов, его я знаю как крепкого защитника оборонительного плана. В системе хабаровского хоккея Мартемьянов хорошо реализовался, но такие резкие переходы не все могут пережить безболезненно. С другой стороны Мартемьянов вернулся в родной Екатеринбург, а дома, как известно, и стены помогают.

Я счастлив за своего ученика Николая Борщевского , он играл у меня и в сборной, и в ”Спартаке” . Николай — человек, который фанатично любит хоккей и во всем ценит порядок. Также он — игровик, сторонник комбинационного стиля, который некоторые наши тренеры стали подзабывать. Мне кажется, «Амур» принял верное решение, дав шанс Борщевскому. Еще и потому, что не стал крутить одну и ту же обойму главных тренеров, а доверился специалисту из второго эшелона. штабе СКА Быкова и Захаркина…Николай хороший психолог и как раз жесткости он должен добавить, чтобы стать именно главным тренером.

Очень хорошо, что свой пост в «Спартаке» сохранил Епанчинцев, у него сложился успешный дебютный сезон. Если, конечно, отбросить плохую серию против ЦСКА в Кубке Гагарина. А вот наши соседи из московского «Динамо» впервые за долгие годы в плей-офф не попали, но там работает молодой тренер Воробьев, ему дали второй шанс. Ждал перемен в минском «Динамо», однако в Белоруссии по традиции почему-то очень верят североамериканским спецам», — рассказал Зимин.

Его слова приводит